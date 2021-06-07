Неизгладимый след тобой оставлен в памяти народной!

День рождения А.С. Пушкина в Музее-усадьбе «Приютино» 6 июня отметили с большим размахом. В подготовке и проведении этой даты принимали участие все сотрудники учреждения. Приобщиться к творчеству великого русского поэта смогли не только взрослые, но и дети, даже самые маленькие.

Интерактивная программа «Там, на неведомых дорожках…», предназначенная для детей от пяти до двенадцати лет, проходила на свежем воздухе, в усадебном парке. Вспоминая сказки Пушкина, ребята совершили удивительное путешествие вместе с его необыкновенными героями. Эта семейная программа теперь будет проводиться регулярно, но билеты нужно будет забронировать заранее.

Не только прекрасная погода добавила хорошего настроения участникам праздничного события, но и классическая музыка в живом исполнении. Музыкальный променад – так назвали эту часть программы – составили произведения Г. Свиридова, П. Чайковского, А. Шнитке, И. Стравинского.

«Открытый микрофон» пригласил к участию чтецов. Неизвестно, звучали ли когда-то в усадебном парке Олениных стихи в авторском чтении самого Пушкина, но в 222-й день его рождения гениальные строки поэта с большим чувством декламировали всеволожские дети.

В здании музея тоже всё напоминало о Пушкине. На выставке «Кот учёный» были представлены рисунки и живописные работы детей, каждый из которых привнес в работу свое собственное представление об этом сказочном герое.

В течение всего дня Татьяна Владимировна Ильина проводила занятие «У Лукоморья дуб зелёный». За это время сменилось четыре группы детей, которых научили делать аппликацию на эту тему. К мастер-классу сотрудники готовились творчески и с большим энтузиазмом: Анастасия Владимирова подготовила 26-секундный стоп-моушен на компьютере – и аппликация рождалась прямо на глазах у детей. Другие сотрудники музея сделали заготовки для творческой работы – изготовили фигурки русалки, кота, и, конечно, самого дуба.

За творчеством детей было очень интересно наблюдать, но особенно запомнился один момент заключительного занятия. Кира Малиновская, девочка восьми лет, прочла от начала до конца пролог к поэме «Руслан и Людмила» — тот самый, «У Лукоморья дуб зеленый». Под такой «аккомпанемент» создавать свою иллюстрацию было намного интересней. У всех участников мастер-класса осталась прекрасная память о Пушкинском дне – аппликации, созданные своими руками, они унесли домой.

Вечерняя программа была рассчитана на взрослых участников праздника. Запись проводилась по интернету, и, большому сожалению, не знакомые с онлайн-бронированием люди попасть на мероприятие не смогли. Посетить экскурсию «Пушкин и Оленины» вызвались пятьдесят человек, их разделили на три группы.

После экскурсии посетители заняли места в «зрительном зале» на свежем воздухе. 50-минутный спектакль Театра на Литейном «Граф Нулин» актёры разыграли прямо на крыльце усадебного дома Олениных. Старинный дом и великолепный парк стали прекрасными декорациями к постановке, а блестящая игра актеров весь спектакль сопровождалась аплодисментами. Поэма Пушкина, усиленная драматургией и романсами, обрела неожиданное звучание.

«Граф Нулин», но только в исторических интерьерах музея и в постановке Всеволожского народного драматического театра, был показан и накануне, 5 июня. Спектакль посмотрели гости ежегодного фестиваля «В гостях у Олениных», который проходил в Приютино днем раньше.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА