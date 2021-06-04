Всеволожская школа искусств им. М.И. Глинки готова к приёму талантливых детей

У школьников Всеволожского района горячая пора. В общеобразовательных школах идут выпускные экзамены, юноши и девушки выходят во взрослую жизнь. Но не только они волнуются и переживают в эти дни. В Детской школе искусств им. М. И Глинки проходят вступительные и выпускные экзамены.

Подводятся итоги 8-летнего обучения по предпрофессиональным программам. Творческие достижения выпускников этого года показывают их большой потенциал. При этом педагоги надеются, что результаты повлияют на выбор будущей профессии.

Желающих обучаться в школе искусств с каждым годом становится все и больше, что приводит к усложнению творческого конкурса на платные и бюджетные места.

Сформированные школой комиссии по приемным испытаниям состоят из опытных преподавателей с высшей квалификационной категорией. Задача комиссий — выявлять наиболее одаренных детей в разных видах искусств. По итогам приёмных испытаний в школу зачисляются дети, наилучшим образом продемонстрировавшие свои творческие способности.

Рейтинг оценок определяется наибольшим количеством баллов. Если ребенок не прошёл по конкурсу, это вовсе не значит, что он не талантлив. Как правило, сказывается волнение поступающего, что зачастую не позволяет ему проявить на экзаменах свой творческий потенциал.

Понятно, что набор в школу всегда происходит согласно муниципальному заданию, и принять всех желающих учиться невозможно, однако хочется надеяться, что в этом году ДШИ им. М.И. Глинки приобретёт талантливых и перспективных музыкантов, вокалистов, художников — тех, кто захочет в будущем связать свою жизнь со служением прекрасному.

Владимир Шемшученко

Фото ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск