Правительство области окажет дополнительную помощь детскому хоспису

В детском хосписе поселка Токсово откроется первый в России центр респираторной поддержки детей с врожденными пороками и травмами. Об этом сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко, приехавший в День защиты детей поздравить и пообщаться с ребятами и персоналом медучреждения.

Так, опытные специалисты научат маленьких пациентов, которым жизненно необходима искусственная вентиляция легких, гулять, плавать и передвигаться с портативными аппаратами ИВЛ. Губернатор также отметил, что в настоящее время в отделении уже закреплены методы помощи при адаптации детей, а сам проект востребован.

Напомним читателям, что медицинское учреждение в Токсово было открыто три года назад. Там оказывают паллиативную помощь детям и подросткам до 18 лет, а также психологическую поддержку их родителям. Одновременно в хосписе могут находиться до 30 юных пациентов. В центре имеются не только палаты с технологичным оборудованием, но также компьютерный зал, комната для подвижных игр, бассейн и гидромассаж.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО