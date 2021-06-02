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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Правительство области окажет дополнительную помощь детскому хоспису

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В детском хосписе поселка Токсово откроется первый в России центр респираторной поддержки детей с врожденными пороками и травмами. Об этом сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко, приехавший в День защиты детей поздравить и пообщаться с ребятами и персоналом медучреждения.

Так, опытные специалисты научат маленьких пациентов, которым жизненно необходима искусственная вентиляция легких, гулять, плавать и передвигаться с портативными аппаратами ИВЛ.  Губернатор также отметил, что в настоящее время в отделении уже закреплены методы помощи при адаптации детей, а сам проект востребован.

Напомним читателям, что медицинское учреждение в Токсово было открыто три года назад.  Там оказывают паллиативную помощь детям и подросткам до 18 лет, а также психологическую поддержку их родителям. Одновременно в хосписе могут находиться до 30 юных пациентов. В центре имеются не только палаты с технологичным оборудованием, но также компьютерный зал, комната для подвижных игр, бассейн и гидромассаж.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

 

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