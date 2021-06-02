Клещи вышли на охоту

Наступлению лета рады не только жители Ленобласти, но и местный «боевой отряд» кровососущих насекомых – комаров и клещей. И если первые лишь раздражают своим назойливым гудением и зудом после укусов, то тесное знакомство со вторыми может стать причиной опасных заболеваний – клещевого энцефалита, боррелиоза, чесотки, возвратного клещевого тифа, туляремии.

Всеволожский район, несмотря на высокую плотность населения, к счастью, не в лидерах по числу укушенных клещами граждан – за последнюю неделю зафиксировано 208 пострадавших. Печальную планку первенства держит Тихвинский район – там от укусов мелких кровососов пострадали 323 человека, на втором месте Волховский район – 240 человек, и замыкает тройку Гатчинский район – 235 человек. Меньше всего пострадавших от клещей в Подпорожском районе – 160 человек. Всего в Ленобласти официально насчитывается 680 случаев обращений жителей по поводу укусов клещей, и в их числе не менее 100 детей и подростков.

В Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщают, что ни один из обратившихся в медучреждения граждан не заразился клещевыми инфекциями. Тем не менее ведомство предупреждает, что высокая активность этих насекомых вредителей подкласса членистоногих, да еще и класса паукообразных, сохранится до середины июня, а опасный период продлится в Ленобласти практически весь дачный сезон. Направляясь на прогулку или работая в саду, следует надевать защитную одежду, а также использовать репелленты.

Светлана Завадская