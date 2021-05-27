27 мая Санкт-Петербургу исполняется 318 лет

27 мая Санкт-Петербург отмечает свой день рождения. Городу на Неве исполняется 318 лет.

Четверг – рабочий день, поэтому основная программа праздника запланирована на выходные. Дата 27 мая будет отмечена возложением цветов к памятнику Петра I и к его могиле в Петропавловском соборе, а также зажжением факелов на Ростральных колоннах с 09.30 до 12.30. Салюта не будет во избежание скопления людей – в Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Зато на красиво подсвеченном Дворцовом мосту пройдет лазерное шоу под музыку великих композиторов.

С 26 по 29 мая с 11.00 до 20.00 на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа проходит «XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон».

28 мая в 21.30 состоится гала-концерт «Классика на Дворцовой – 2021». Выступят звезды мировой сцены балета и оперы в сопровождении Большого Симфонического оркестра. Вход на Дворцовую площадь будет бесплатным, но только при условии обязательной предварительной регистрации. На одной сцене соберутся лучшие голоса планеты: Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт и Анна Горячева. Событие также будет транслироваться онлайн.

28 мая в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится концерт «Песня летит над Невой». В программе – оркестр «Таврический», Елена Ваенга, Татьяна Буланова, Тамара Гвердцители, Михаил Боярский, Стас Пьеха, Дина Гарипова и другие.

29 мая в 13.00 начнется шестой Санкт‑Петербургский бал национальностей на Исаакиевской площади. В программе: выставки, посвященные культуре и искусству народов России, мастер-классы по приготовлению национальных украшений, игрушек, амулетов, народные танцы.

29 мая в 12.00 на площади Островского — Фестиваль мороженого. Вход свободный.

29 мая в Любашинском саду состоится молодежный историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского 2021», приуроченный в том числе и к 800-летию Александра Невского. Мероприятие будет очень интересно для всех любителей истории, рыцарских турниров и средневековых боёв. Ожидаются выступления артистов, ярмарка и мастер-классы.

Ждет посетителей и Фестиваль тюльпанов на Елагином острове. Там можно будет не только полюбоваться прекрасными цветами, но и услышать стихи поэтов-шестидесятников, а заодно расширить свои познания в садоводстве.

В выходные дни кому-то вдруг захочется сходить в Эрмитаж. Там откроется новая выставка, посвященная Александру Невскому. Посетители смогут познакомиться с уникальными экспонатами, узнать об основных событиях жизни Святого Благоверного Великого князя и оценить масштаб его личности. Центральное место займет серебряная гробница, выполненная по заказу императрицы Елизаветы. Именно в нее был вложен ковчег, в котором мощи Александра Невского перенесесли в Санкт-Петербург.

В культурном центре «Дом Шредера» (Петроградская наб., 32) 28 мая в 18.00 откроется выставка «Петербургские коты». Можно будет пообщаться с авторами работ.

В праздничные дни неплохо бы посетить также «Фестиваль песчаных скульптур 2021» на пляже Петропавловской крепости – и сфотографироваться на фоне шедевров, созданных руками скульпторов. Это грандиозное зрелище!

Приятных выходных и ярких впечатлений! И помните: в конце лета во Всеволожске будет отмечаться День Ленинградской области.