Игорь Корнелюк даст концерт в честь 60-летия Кузьмоловского

Поселок Кузьмоловский отмечает шестидесятый день рождения. Точкой отсчета стал 1961 год, когда был образован местный поселковый Совет депутатов трудящихся. При этом посёлок Кузьмолово был отнесен к категории рабочих посёлков с присвоением наименования Кузьмоловский. В состав поселкового Совета вошли также деревни Кузьмолово и Куялово.

30 мая в 13 часов на центральной площади пройдёт праздничное мероприятие — насыщенная концертная программа, награждение, чествование, развлечения и танцы! С 60-летним юбилеем Кузьмоловского жителей поздравил в социальных сетях и.о. главы администрации Юрий Спицын, а известный композитор и исполнитель Игорь Корнелюк пригласил жителей на свой концерт.