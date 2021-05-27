В Новом Девяткино пройдут «Чистые игры»

Проект «Чистые игры» возвращается в Новое Девяткино. Несколько лет назад здесь уже проходила уборка, которая собрала вместе желающих сделать малую родину чище и красивее. Организаторы решили повторить удачный опыт и вновь пригласить неравнодушных жителей на уборку.

Она состоится в субботу, 5 июня, в 12.00. Всех желающих приглашают на разлив Капральева ручья. Примечательно, что это мероприятие – не просто субботник, призванный очистить территорию, а ещё и увлекательный квест. Не зря событие носит название «Чистые игры». По задумке организаторов действие будет проходить в эльфийскому лесу. Участники акции должны помочь эльфам облагородить территорию, загрязнённую орками.

Чистые игры проводятся в России с 2014 года. За прошедшее время уборки прошли в 377 городах и посёлках, благодаря чему удалось собрать более 1 625 тонн мусора.

Организаторы подходят к квестам со всей ответственностью: создают карту местности, придумывают задания и различные загадки. С помощью этого уборка превращается в весёлое приключение, а время пролетает незаметно. Все участники получат баллы, пропорционально тому числу мусора, которое им удалось собрать. За раздельный сбор начислят дополнительные баллы. Ценятся и «артефакты» – необычные предметы, найденные во время уборки. За них тоже можно получить бонусные баллы. В конце игры пройдут пикник и вручение призов. Кроме того, гостей ждут викторина и перетягивание каната. Для того, чтобы принять участие, необходимо предварительно собрать команду, в которую войдёт от двух до четырёх человек, а затем зарегистрироваться на сайте проекта. Инвентарь с собой брать не нужно, его выдадут на месте.

Ссылка для регистрации: https://cleangames.org/game/ElfLake

Координатор мероприятия: Екатерина Чирикова, телефон 8 952 210-18-12.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Чистые Игры | Санкт-Петербург»