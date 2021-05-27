Во Всеволожске прошла ярмарка вакансий

Около десяти работодателей приняли участие в традиционной ярмарке вакансий. Мероприятие состоялось сегодня, 27 мая, во Всеволожске в КДЦ «Южный».

– Численность безработных в пандемию заметно увеличилась, – говорит ведущий специалист отдела взаимодействия с работодателями Всеволожского центра занятости Марина Тихонович. – Сейчас, по сравнению с прошлым годом, наблюдается тенденция к уменьшению соискателей. Снизить этот показатель призваны вот такие ярмарки вакансий. Всего в базе данных района зарегистрировано около 2500 безработных. Что касается поиска работодателей, то проблем с их поиском у нас нет. Они обращаются к нам или скидывают данные по телефону «горячей линии». Мы каждый день получаем от работодателей приказы о зачислении. Соискатели могут найти вакансию как на онлайн-площадке, так и обратившись к нам, на Биржу труда. Специалисты подберут работу, которая подойдет.

Для тех, кто не хочет трудиться на работодателя, есть возможность открыть бизнес. Для этого надо встать на учет и стать безработным, пройти курс обучения предпринимательству, составить бизнес-план и подать заявку на получение стартовой субсидии в размере 192 тысяч рублей.

– Мы приглашаем на работу в Службу вневедомственной охраны, – говорит специалист по кадрам Всеволожского филиала крупнейшего подразделения Росгвардии Евгения Бонзель. – Нам нужны для службы по контракту полицейские, старшие водители, подсобные рабочие. Требуются также вольнонаемные сотрудники в финансово-экономический отдел, операторы ЭВМ. Заработная плата разная, зависит от рода деятельности. Предоставляется полный социальный пакет.

– К сожалению, в моем возрасте очень сложно найти постоянную работу, – говорит 59-летний соискатель, наладчик литьевых машин Юрий Голубев. – Отправлял свое резюме в ООО «Гефест». Работодатели звонят, спрашивают, но трудоустроиться не получается. Сейчас требуются только молодые и здоровые.

Ирэн Овсепян