Города Всеволожского района участвуют в федеральном конкурсе проектов благоустройства

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полным ходом идет прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

В 2020 году в конкурсной программе состязались восемь городов Ленобласти, причем семь из них завоевали гранты на реализацию представленных проектов. В нынешнем году список участников от 47-го региона расширился – уже одиннадцать областных муниципалитетов подали заявки на конкурс. В их числе крупнейшие города нашего района – Всеволожск и Мурино.

Проект реконструкции Привокзальной площади представил районный центр – Всеволожск. В рамках проведения благоустройства разработчики предложили установить в историческом месте один из архитектурных объектов, который еще только предстоит выбрать жителям города. Кроме того, в районе Привокзальной площади будет организовано комфортное и функциональное общественное пространство.

Город Мурино по праву считается не только самым молодым, но и самым густонаселенным в Ленинградской области. Бурные темпы строительства жилых кварталов и постоянно возрастающая плотность населения привели к возникновению проблемы, характерной для большинства стремительно развивающихся городов — нехватке парков, скверов и прочих «зеленых пятен» в городской черте. Поэтому конкурсный проект благоустройства, представленный городом Мурино, направлен на создание прочного «зеленого каркаса» с маршрутом для прогулок и отдыха местных жителей и гостей.

Проект предусматривает строительство современного парка на территории, которая именуется Графский пруд, и является, по сути, единственной, свободной от застройки зеленой зоной. Кроме того, история Графского пруда уходит корнями в далекое прошлое и, по мнению разработчиков проекта, может стать потенциальным центром исторической доминанты города. Одной из целей проекта является объединение Западной и Восточной частей Мурино, а также создание дружелюбного, узнаваемого образа.

По итогам Всероссийского конкурса на реализацию проектов-победителей в 2022 году будут выделены федеральные и региональные средства.

Светлана Завадская