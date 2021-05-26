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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мурино построят ТРЦ «Экопарк» с первым в городе кинотеатром

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Новый торгово-развлекательный центр появится в городе Мурино на Охтинской аллее возле основного съезда КАД. Разрешение на строительство объекта общей площадью около 25 тысяч квадратных метров уже получено. Инвестиционную составляющую проекта специалисты оценивают в полтора миллиарда рублей. В течение ближайших двух лет планируется завершить строительство.

Будущему ТРЦ уже выбрано имя – «Экопарк». Там разместятся первый городской кинотеатр, а также зона фудкоров, где можно будет совершить настоящее гастрономическое путешествие. Кроме того, в здании откроется ресторан с террасой, несколько десятков магазинов и современный гипермаркет.

По замыслу проектировщиков, ТРЦ «Экопарк» должен стать излюбленным местом для отдыха и развлечений жителей молодого города Мурино, который уже сегодня является крупнейшим во Всеволожском районе. К тому же открытие крупного объекта даст новые рабочие места и послужит площадкой для представления новых федеральных и региональных брендов.

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