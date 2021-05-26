Всеволожский район готовится отметить День защиты детей

Первый летний праздник в городах и поселениях Всеволожского района отметят яркими шоу с аниматорами, аттракционами и веселыми соревнованиями.

Во Всеволожске детвору и их родителей будет ждать праздник «Радуга детства», который пройдет 1 июня в 11.00 в парке возле Всеволожского ЦКД (Колтушское шоссе, д. 110). Кроме того, в этот день в 11.30 на спортивной площадке на ул. Аэропортовская, д. 1 пройдет Х Всеволожский фестиваль флорбола. А в 12.00 лучшие певцы района выступят на сцене КДЦ «Южный», борясь за победу в конкурсе «Голос Всеволожского района».

В Лесколово праздник будет проходить 1 июня в 11.00 на площадке возле местного дома культуры. Развлекать ребятню приедет настоящий фокусник, а кроме того, привезут аттракционы и батуты. Всем участникам праздника обещают бесплатное мороженое.

В Романовке 1 июня в 12.00 пройдет фольк-шоу «Ярмарка». Гостей будет принимать местный дом культуры.

«Разноцветная страна» придет в Рахьинское поселение 1 июня в 10.30. На площадке у Рахьинского ДК малышей будут ждать аттракционы и конкурсы, а также зажигательная зарядка «Здоровая Рахья» и спортивная игровая программа.

В Токсово 1 июня в 17.00 на территории ДЦ «Пластилиновая ворона» юных гостей будет ждать доктор Плюшева. Детвора сможет попробовать себя в роли доктора, увидеться с лучшими танцорами Токсово и угоститься мороженым. Обещают сюрпризы и подарки.

«О науке без скуки» обещают рассказать 30 мая в 12.00 в д. Агалатово, д. 161. Профессор Всезнайкина и Доктор Знай расскажут понятно о непонятном в мире науки и открытий. А на главной площади с 8.00 запланирована насыщенная программа для всех возрастов – начнут с зарядки «Бодрое утро» и веселыми играми «Большие старты», а уже с 15.00 будут выступать приглашенные артисты.

30 мая в 11.00 на стадионе Свердловского центра образования пройдет праздничная программа «Счастливая планета детства». Научное шоу и шоу мыльных пузырей, мастер-классы и аттракционы, угощение мороженым и сладкой ватой – день обещает быть задорным и вкусным!

В Куйвозовском поселении День защиты детей также начнут отмечать немного раньше. Праздничные программы пройдут 26 мая в 12.00 в п. Лесное (на детской площадке), в 15.00 в п. Стеклянный (на футбольном поле у старой школы), в 18.00 в д. Ненимяки (на футбольном поле). 30 мая зажигать будут в 12.00 в д. Матокса (придомовая территория), в 15.00 в д. Гарболово (на детской площадке), в 18.00 в п. Заводской (на футбольном поле).

В Мурино 30 мая в 11.00 на ул. Графской, д. 13 пройдет развлекательная программа «Должны смеяться дети!». В этот же день в 12.00 на ул. Садовая, д. 34 пройдет детская игровая программа «Да здравствует детство!». Участников ждут салют из мыльных пузырей, веселые игры и сладкие сюрпризы.

Фестиваль красок пройдет 30 мая в Колтушах в 11.00 на школьной площади. Участников ждет шоу толстопузов, лазертаг, джамперы и жонглеры. Гостей просят надеть подходящую одежду – в фестиваль красок щедро осыпают гостей и все вокруг разноцветной пудрой.