Всеволожские предприниматели осваивают рынок артезианской воды

Рынок бутилированной воды в России растет стремительно: ее покупают и пьют более 60 процентов потребителей. Эксперты считают, что значительные темпы роста этого сегмента продукции вызваны развитием культуры потребления.

Производят живительную влагу и у нас, во Всеволожском районе. Сотни бутылок ежедневно сходят с конвейера «Невского завода напитков» в деревне Вартемяги. Исполнительный директор предприятия Сергей Шемякин подробно рассказал об особенностях производства:

– В бизнес мы пришли в 1998 году. Тогда местный рынок был завален вредными и растворимыми сухими напитками «Зуко», «Инвайт» и «Юпи». По телевидению постоянно транслировались рекламные ролики, навязчиво призывающие для приготовления «чудо-сока» просто добавить воды. Рынок производства натуральных нектаров был свободен. Вот мы и решили его занять, запустив предприятие по выпуску качественной продукции. Купили хорошее оборудование из Польши, арендовали помещение на Васильевском острове и наладили производственный процесс. Были уверены: эта ниша принесет доход.

Как рассказывает собеседник, сложности с арендой производственного участка возникли неожиданно. Из центра Петербурга пришлось «съехать» в деревню Вартемяги.

– Пока переезжали, наш товар слетел с полок магазинов, – продолжает Сергей Шемякин. – В итоге остались ни с чем. За три месяца простоя нашу нишу на рынке заняли конкуренты. Тогда и замахнулись на производство бутилированной воды. В 2005-м пробурили скважину, получили лицензию. Конечно, создание любого производства – капиталоемкая история. Мы заложили кучу рисков. Но бизнес – всегда игра на грани фола. Но кто не рискует – тот не добывает артезианскую воду из скважины в деревне Вартемяги!

Чтобы понять, как тратить ресурсы – как денежные, так и психологические, – предпринимателям понадобилось целых два года.

– Первая линейка продукции сошла с конвейера в 2007 году, – рассказывает Сергей Шемякин. – Процесс производства состоит из трех многоступенчатых этапов. Важно отметить, что выпуск продукции имеет полностью закрытый цикл и вода ни на одном из этапов, ни между ними не контактирует с человеком. Это природная вода, ее не обогащают искусственно, что очень важно. Во всем мире не так много компаний, производящих естественный продукт, без всякого вкрапления химических добавок. Зачастую производители разливают воду «из-под крана», прогоняя ее через многослойные фильтры.

Как отмечает собеседник, вартемягская вода содержит уникальную комбинацию минералов, необходимых для полнокровной жизни. И важными микроэлементами – калием, магнием, натрием, кальцием – ее обогатила сама природа.

Сегодня, как отмечают специалисты, растет потребность в качественной продукции. Предпринимателям выгодно развивать это направление при относительно невысокой капиталоемкости производства и доступности сырья. Поступательная динамика роста говорит о том, что спрос на питьевую и минеральную воду только увеличивается.

– Мы не думали, что в России можно будет зарабатывать на воде, вспоминая источники-фонтанчики с питьевой водой и бесплатные автоматы с газированной и простой водой, – говорит директор. – Но живительная влага оказалась прибыльным товаром, который может принести стабильный доход, но только при высокой цене. Наша упаковка стоит в три-четыре раза дороже, чем вода. Ведь это абсурд. Скоро закупать бутылки будет выгоднее в КНР, чем в России. Причина – монополизация рынка упаковки. Кстати, мы пытались наладить сотрудничество с предпринимателями из КНР. Им приглянулся наш завод. Только вот цены оказались для них неприемлемыми, а продавать дешевле – значит работать себе в убыток. Поэтому основные наши рынки сбыта – это сетевые магазины. Сейчас себестоимость нашей продукции растет как на дрожжах. Из-за валютных колебаний ценники на пробки, бутылки, этикетки и прочую фурнитуру, как нефтяные котировки, скачут постоянно вверх.

Предпринимателей с завода очень волнует вопрос: как выживать дальше, после ковидных ограничений и спада в экономике, и не будут ли расти цены, которые формируют стоимость литра воды на полке магазина?

– Сетевики нам платят за литр 7,8 руб., а себестоимость производства, которая складывается из очистки, бутилирования и логистики, составляет 6 руб. за литр, – отмечает собеседник. – С одного литра жидкости нам остается всего 1,8 руб. Этой суммы для развития производства очень мало, так что предприятию не хватает оборотных средств. Нам как воздух необходимы займы. Сейчас процентная ставка в коммерческих банках превышает реальный уровень, который был бы привлекательным для производителей, поэтому мы и обратились за льготным кредитом с низкой процентной ставкой в Фонд развития предпринимательства Всеволожского района. Кроме того, предприятие получает гранты от правительства Ленинградской области на модернизацию оборудования и другие важные проекты.

– Коронавирус нанес серьезный удар по нашему производству, – отмечает Сергей Шемякин. – Сложно выживать в условиях ЧП. Так как многие офисы закрылись, а мероприятия отменили, спрос на нашу продукцию – бутилированную воду – резко упал. Объемы производства тоже сократились втрое. Мы надеялись, что положительная динамика вернется в конце прошлого года, но рынок стал отыгрывать падение только в марте 2021-го. Это вселяет оптимизм. Что касается перспектив развития, то уроки, извлеченные из кризиса, позволяют принимать более трезвые и взвешенные решения в области ведения бизнеса. Поэтому мы намерены наладить выпуск воды премиум-класса и вернуться, как говорят, к истокам, то есть к производству соков.

Ирэн Овсепян