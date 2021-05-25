В минувшую субботу, 22 мая, на Колтушских холмах прошел рок-фестиваль, организованный местными жителями, которых объединила любовь к музыке и внимание к экологическим проблемам современного мира. При наличии улыбок и хорошего настроения вход на фестивальную площадку был свободный, а приглашенные артисты «отыграли» бесплатно.

Примечательно, что поначалу планировался небольшой уличный рок-фест, где выступят две-три местные группы и придут самые преданные поклонники. Но в течение авральных семи дней, ушедших на подготовку фестиваля, выяснилось, что задумка нашла отклик в сердцах не только музыкантов, но и многих колтушан, горячо обсуждавших грядущее мероприятие в интернет-сообществах. Так оформилась идея первого рок-фестиваля «Колтушские холмы», лейтмотивом которого стала борьба за экологию.

В концертной программе фестиваля выступили восемь музыкальных групп, исполняющих композиции в стиле рок, но изначально было заявлено гораздо больше участников. По словам одного из организаторов фестиваля Александра Блинникова, пришлось провести строгий отбор и отсеять исполнителей тяжелой андеграундной музыки.

«Наш рок-концерт – для самой широкой аудитории, – подчеркнул Александр Блинников. – Мы учли, что далеко не все жители Колтушей являются любителями «металла», поэтому для фестиваля отбирали группы веселые, исполняющие позитивную музыку».

Хедлайнером фестиваля стала рок-группа «АССА», а «неформантный» скрипичный ансамбль «Армония» буквально стянул к сцене восторженных зрителей, примерив непривычный рок-образ.

Также на сцену поднялись команда «Ора», Константин Быканов и другие исполнители – местные и специально прибывшие на фестиваль из Санкт-Петербурга. Прозвучали всеми любимые каверы на известнейшие композиции «Нирваны», Дэвида Гетты, Вивальди, а также на хиты отечественного рока.

В перерывах между музыкальными сетами гостям фестиваля рассказали о всемирном значении памятника природы «Колтушские высоты», научили правильной сортировке бытовых отходов и призвали всячески оберегать нашу природу.

«Люди должны понимать, чем уникально это место, – сказал организатор фестиваля Борис Холопов. – Колтушские высоты находятся под охраной ЮНЕСКО, и если коротко – то это древние камовые холмы, образованные движением ледников, с неповторимым ландшафтом, где обитают редкие представители флоры и фауны».

Интерес публики поддерживал ведущий – известный рокер Игорь Марон. Удивительно, но даже погода была благосклонна к участникам рок-фестиваля на Колтушских холмах – в нескольких километрах от площадки прошли ливни, а над сценой не упало ни единой капли дождя.

Гостей ожидало не только «музыкальное меню», но и угощение, предлагавшееся по специальным «гуманным» ценам. А завершился фестиваль вполне «экологично» – совместной уборкой территории, после которой на площадке не осталось ни единой бумажки – весь немногочисленный мусор был тщательно рассортирован в специальные баки.

Вот так, весело и драйвово прошел первый первый рок-фестиваль, получивший название «Колтушские холмы» – организаторы надеются, что он станет традиционным и обреет со временем широкую популярность.

Светлана Завадская