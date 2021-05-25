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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Романовском поселении продавали рыбу и сало без ветеринарных документов

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Специалисты ветеринарной службы Ленинградской области провели совместные рейды с сотрудниками администрации Романовского поселения, в ходе которых были выявлены грубые нарушения в реализации сельскохозяйственной продукции.

Было изъято 2,5 кг свиного сала, 3 кг рыбы горячего копчения и 2,5 кг вяленой рыбы. Торговля велась без необходимых ветеринарных документов и была изъята у торговцев. Вся вышеперечисленная продукция была направлена на изолированное хранение для дальнейшего уничтожения путем сжигания по заявлению владельца.

Фото Управления ветеринарии ЛО

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