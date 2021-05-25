Выпускники «Фейерверка» получили Почетные грамоты Главы поселения

Ежегодный отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля «Фейерверк» из пос. им. Морозова состоялся 23 мая в Доме культуры им. Чекалова. В программе были представлены не только любимые и узнаваемые танцевальные номера, но и новые постановки.

Руководитель коллектива А.Б. Карпенков воспитал за годы своей работы немало талантливых исполнителей, вот и в этом году премии Главы администрации Морозовского городского поселения за большие успехи и достижения в хореографическом искусстве был удостоен Илья Бобров. Глава поселения Екатерина Борисовна Ермакова вручила почетные грамоты выпускникам ансамбля «Фейерверк»: Ивану Весенинову, Анне Калачовой, Артему Кузнецову, Илье Боброву.

Отметим, что регулярно в ансамбле занимается более сотни воспитанников. За свою почти тридцатилетнюю историю «Фейерверк» получил множество престижных наград регионального, федерального и международного уровня. Вместе со своими преподавателями юные танцоры побывали на конкурсах во многих европейских странах и зачастую возвращались домой с громкими победами.

Фото Антона Ляпина