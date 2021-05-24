Во Всеволожском районе начинают формировать летние трудовые бригады

В Васкеловском сельском доме культуры при поддержке администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» формируется молодежная трудовая бригада – форма трудоустройства подростков в свободное от учебы время.

У подростков от 14 до 18 лет есть возможность заработать собственные деньги, и, конечно, поработать на благо поселения. Прием документов начнется 1 июня и продолжится до 25 июня, а работать молодежная трудовая бригада будет весь июль. На сайте Васкеловского ДК уже появился список документов, необходимых для зачисления в бригаду.