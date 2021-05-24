Бугровские футболисты привезли домой победу

Футбольная команда Культурно-досугового центра «Бугры» в составе ребят 2011 и 2012 г. р., 22 мая, по приглашению бывшего футболиста ФК «Зенит» Алексея Игонина, приняла участие в мини-футбольном турнире у стен Петропавловской крепости. Турнир был посвящен приезду в Северную столицу главного трофея чемпионата Европы по футболу.

Для бугровских футболистов игра была удачной: они привезли домой победу, а также сфотографировались с кубком, за который этим летом будут сражаться лучшие сборные Европы!

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения