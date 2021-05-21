Руководитель муниципального образования привлечен к уголовной ответственности за незаконную деятельность

Главе муниципального образования одного из населенных пунктов Всеволожского района, который подозревается в незаконном предпринимательстве, избрана мера пресечения.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области ведёт расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве (извлечение дохода в особо крупном размере).

Следствие выяснило, что в период с 2012 года по 2019 год на территории нескольких населенных пунктов Всеволожского района велась незаконная предпринимательская деятельность по предоставлению теплоэнергии жителям, причем эксплуатация котельных осуществлялась без лицензии Ростехнадзора, а плата за предоставление услуг с потребителей взималась.

Доход от незаконной деятельности составил не менее 300 000 000 рублей. К уголовной ответственности за совершение данного преступления привлечен глава муниципального образования, являющийся при этом учредителем организации, осуществляющей эксплуатацию котельных. В отношении него, с учетом положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу произведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, а также в организации, эксплуатирующей котельные. Изъята соответствующая документация и предметы, имеющие доказательственное значение. Продолжается производство следственных действий, допросы свидетелей.