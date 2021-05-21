В Ленобласти работает горячая линия «Антиконтрафакт»

Жители 47-го региона могут сообщить о фактах производства, хранения, перевозки или продажи контрафактной продукции по телефону горячей линии «Антиконтрафакт».

Специалисты принимают звонки ежедневно 24 часа в сутки по телефону 8 800 333-51-12. Звонок бесплатный. Кроме того, на портале «Антиконтрафакт» можно узнать рекомендации по покупке товаров. Эксперты расскажут, как отличить подделки от оригинала, на что стоит обращать внимание при покупке определенных категорий товара, как не стать жертвой сайтов-подделок.