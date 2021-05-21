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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Всеволожский дозор» стал лучшей народной дружиной Ленобласти

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20 мая областной Комитет правопорядка и безопасности подвел итоги тематического конкурса среди народных дружин Ленинградской области. Среди победителей сразу две команды из Всеволожского района: «Всеволожский дозор» взял первое место, а «серебро» ушло объединению добровольцев из Заневки.

В рамках конкурса оценивалось количество совершенных командой рейдов и патрулирования, а также помощь в поддержании порядка на культурно-массовых мероприятиях. Поднимали баллы и за количество раскрытых преступлений за 2020 год.

Отметим, что дружинники «Всеволожского дозора» отличились как в командной, так и в индивидуальной работе: члены объединения заняли все призовые места в номинации «Лучший народный дружинник». Осенью победителей и призеров ждет торжественная церемония награждения и ценные подарки от главы 47-го региона.

Фото Комитета правопорядка и безопасности ЛО

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