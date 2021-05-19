Красный крест Всеволожского района продолжает дезинфекцию помещений

Волонтеры молодежного центра «Альфа» совместно с представителями Красного Креста Всеволожского района проводят обработку помещений в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Проект реализуется в рамках Президентского гранта.

– Хочется выразить благодарность Андрею Щербакову и Сергею Свиридову, которые активно сотрудничают и помогают нам дезинфицировать помещения, – говорит председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Волонтеры прошли обучение, в ходе которого ознакомились с работой специализированного автоматизированного оборудования.

В ходе обработки применялся специальный дезинфицирующий раствор диоксида хлора GreenDez. Это инновационный продукт российского производителя, который успешно уничтожает даже самые устойчивые вирусы. Регулярная обработка позволяет снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, и это подтверждается мировой практикой.

– Вопросы гигиены, эпидемиологии и безопасности граждан должны быть в центре внимания государственных, муниципальных, так и общественных организаций, – отмечает депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель регионального отделения Красного Креста Арчил Лобжанидзе. – Важно привлекать к работе волонтеров некоммерческих организаций. Они наравне с профессионалами могут оказывать необходимую помощь в дезинфекции учреждений.

Ирэн Овсепян