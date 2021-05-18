Фестиваль «Корюшка идет!» прошел в Ленобласти

В Ленинградской области открыли туристический сезон. Он стартовал в Новой Ладоге гастрономическим фестивалем «Корюшка идёт!». Более 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли 47-го региона представили свою продукцию в «Рыбацкой деревне». Серебристую рыбку можно было найти в любом виде: жареную, вяленую, копченую и, конечно, свежую.

Областные промысловики будут трудиться до конца мая, чтобы достичь прошлогодних показателей улова ладожской корюшки – это около 900 тонн. А вот участникам соревнований по любительскому лову рыбы, которые состоялись в рамках фестиваля, показатели не важны, главное — процесс.

Отличительная особенность корюшки – специфический огуречный запах. Эта маленькая рыбка очень полезна, в ней содержится целый комплекс микроэлементов и минералов, а также витамины групп A, B и D. Традиционно гостям предлагали отведать жареной корюшки, приготовленной на огне, в золотистой и хрустящей корочке.

Большой рыбный пикник собирает ежегодно в Новой Ладоге около 10 тысяч гостей. Здесь все подчинено корюшке. Интерактив охватывает часть города: площадь, всю набережную и даже берег реки Волхов. Тут проходят мастер-классы и лекции, пленэр и водный парад яхтенных школ, а также работает в режиме нон-стоп концертная площадка.

Проект «Сорок седьмой»