Коллективы Всеволожского района состязались в хореографическом мастерстве

Районный конкурс ДДЮТ «Праздник танца» прошел в Муринском Центре образования № 1.

В мероприятии приняли участие около десятка разных коллективов. Победителей выбирали в разных номинациях и возрастных категориях. Жюри было нелегко определить победителей и выбрать лауреатов. Коллективы представили 25 ярких, красочных, энергичных танца. В конкурсе принимали участие коллективы «Эдельвейс», «Фейерверк», «Надежда», «Вдохновение» и другие танцевальные ансамбли. Церемония награждения победителей состоится в июне.

– Такие конкурсы помогают на других посмотреть и себя показать, – говорит художественный руководитель хореографического ансамбля «Надежда» Наталия Винюкова. – Для детей это очень важно. Особенно, когда они больше года из-за пандемии они не выходили на сцену. Для юных артистов такие соревнования – это волнение, радость творчества. Каждый старается показать все лучшее, на что способен, чтобы не подвести коллектив.

По словам собеседницы, юные танцоры получают ценный опыт, когда смотрят, как танцуют другие дети. Так ребята учатся оценивать качество выступления конкурентов.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина с отчетного концерта коллектива «Фейерверк»