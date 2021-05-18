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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сочи узнали о кудровском электромобиле, созданном в школе-технопарке

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В городе Сочи – новый образовательный нетворкинг, в котором участвует команда Ленинградского областного института развития образования.  Вместе со своими коллегами из разных регионов они обсуждают  новые идеи, формы и практики работы с одаренными детьми, активно взаимодействуют и обмениваются опытом.

На сессиях образовательного нетворкинга «Школа будущего – школа развития способностей» были представлены несколько практик по работе с одаренными детьми от муниципальных районов Ленинградской области: система патриотического воспитания (Подпорожский район); создание школьного электромобиля «Кудровер-1» (Всеволожский район); системная работа по поддержке одаренных детей и талантов (Киришский район); уникальная программа дополнительного образования детей с ОВЗ по направлениям одаренности и поддержки таланта (Выборгский район); цифровая платформа учета и анализа достижений школьников на олимпиадах различного уровня (Кингисеппский район); лаборатория интеллектуальных игр (Кировский район).

Школьный электромобиль создан в Центре образования «Кудрово».

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