Всеволожский район дает бесплатные путевки в детский лагерь «Островки»

Комитет по опеке и попечительству Всеволожского района предоставляет бесплатные путевки для детей-инвалидов и сопровождающих их взрослых. Провести время весело и с пользой ребята смогут этим летом с 6 июня.

Путевка выдается на 10 дней в детский оздоровительный лагерь «Островки». На время пребывания ребят в лагере будет организованы все необходимые условия: позаботятся не только о комфортном проживании, вкусном питании и интересном досуге, но и предоставят медицинское сопровождение.

За дополнительной информацией родители и опекуны детей-инвалидов могут обратиться непосредственно в комитет по адресу: Всеволожск, всеволожский проспект, дом 12, кабинет № 11. Консультацию также можно получить по телефонам 8 (813-70) 20-316 и 8 952 273-76-98.