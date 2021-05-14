Всеволожские футболисты провели товарищеский матч в честь Дня Победы

В товарищеском турнире по футболу, посвященном Дню Победы, приняли участие команды из Дубровки, Разметелево, Колтушей, Хап-Ое.

Соревнования, проходившие 8 мая на футбольном поле Дубровки, завершились со следующими результатами: 1-е место – команда из Разметелево, 2-е место – команда из Дубровки, 3-е место – команда из Колтушей.

На этом футбольном поле ежедневно проходят тренировки пяти детских футбольных под руководством тренера Ивана Бруялова.

Фото пресс-службы администрации «Дубровское городское поселение»