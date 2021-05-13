Синоптики обещают жителям Ленобласти сезон дождей

«…Наше северное лето – карикатура южных зим», – сказал А.С. Пушкин. Действительно, 8 мая по всему Карельскому перешейку шел снег. Зато уже 12 мая температура в некоторых местах Ленинградской области достигала 28,5 градуса выше нуля. В тот день это была самая высокая температура по всей Европе. У нас было даже жарче, чем в Краснодарском крае, что внушило жителям Ленинградской области надежду на горячее лето.

Но на самом деле все будет не так. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.М. Колесов на пресс-конференции, посвященной безопасному отдыху в Ленинградской области в летний период, прошедшей 13 мая на площадке «Интерфакс».

Александр Колесов пообещал, что теплые денечки продержатся до 18 мая. Средняя температура воздуха в этот период будет +20 – 21 градус. Самым холодным в этой декаде будет 16 мая (+15 – +18 градусов). Но нельзя забывать, что при этом у нас начинается сезон дождей и весенних гроз. Так, первый весенний дождь собирается пройти уже 14 мая. Тем не менее Александр Михайлович советует ленинградцам использовать до 18 мая каждый погожий денек.

Потому что в третьей декаде мая начнется похолодание. Средняя температура воздуха с 20 по 31 мая будет примерно +13 – 18 градусов. К этому прибавятся дожди и ливни.

А какие новости припасены для тех, кому не терпится начать купальный сезон? Александр Колесов предупредил, что даже сейчас, в эти несколько жарких дней, температура в водоемах Ленинградской области достигнет всего +8 – 10 градусов. Холоднее всего будет на Ладоге (+3 – 5 градусов). А теплее всего – у берегов Финского залива. Так, возле Кронштадта будет +9 градусов, а в районе Ломоносова и Лисьего Носа +14 – 15 градусов. Но так как до конца месяца ожидается похолодание, то дальнейшего прогрева воды не ожидается.

Синоптики уже составили приблизительный прогноз на лето. Они утверждают, что июнь – июль в этом году будут и не жаркими, и не холодными. В целом – в пределах нормы. Правда, осадки будут незначительными. В августе же нас ожидает понижение температуры воздуха.

Прогноз записала Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»

