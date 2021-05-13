Молодежь Всеволожского района ждет «Деловая весна»

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям в очередной раз готовится провести полезное мероприятие. Образовательный молодежный марафон «Деловая весна» пройдет 17 мая во Всеволожском ЦКД.

К участию пригласили подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В следующий понедельник во Всеволожске соберутся ребята из молодежных советов разных поселений, воспитанники молодежно-подростковых клубов, волонтеры, юноши и девушки из Всеволожского «Кванториума». В течение дня их ждет насыщенная образовательная программа. Предполагается, что на марафон съедутся более 50 участников.

Проект призван помочь ребятам развить деловые навыки и научиться искусству общения. Подросткам расскажут об основах делового этикета, поведают, как оформлять деловые и официальные письма, а также поделятся секретами о том, как стать настоящим лидером. Они узнают много нового о личном бренде, а также рекламе и маркетинге в деловых коммуникациях. Ребята поучаствуют в дебатах и деловой игре, где смогут на практике показать свои умения. Обсудить животрепещущие темы можно будет во время круглого стола.

Екатерина Королева