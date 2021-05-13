Во Всеволожском районе прошли соревнования Лиги школьного спорта Ленобласти

12 мая на базе МОУ «Лицей № 1» во Всеволожске состоялся муниципальный этап соревнований школьной спортивной лиги Ленинградской области по легкой атлетике в 2020 – 2021 учебном году.

В соревнованиях приняли участие команды обучающихся 7 – 8 классов, состоящие из 8 участников (4 юноши, 4 девушки). Под ласковым и по-настоящему летним солнцем ребята преодолевали средние дистанции: девушки бежали 600 метров, юноши – 1000. Всего в мероприятии приняли участие 168 человек из 21 школьного спортивного клуба.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляли МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» и МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва».

Фото Антона Ляпина