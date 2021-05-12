Городская власть Всеволожска отчиталась перед общественностью об исполнении бюджета

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Город Всеволожск» № 21 от 12.04.2021 года в зале заседаний администрации района состоялись общественные слушания по обсуждению исполнения бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» за 2020 год.

Заказчиком общественных слушаний выступил совет депутатов города. Обсуждению предшествовало ознакомление граждан с документацией, размещенной 16 апреля текущего года на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск»: http://gorodvsevologsk.ru в разделе «Публичные слушания».

В общественных слушаниях приняли участие: глава города Станислав Богдевич, его заместитель Лидия Чипизубова, депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, заместитель главы администрации района по финансам Анна Попова и другие заинтересованные лица.

Окончательное утверждение исполнения бюджета с учетом проведенных общественных слушаний состоится в ближайшее время на заседании совета депутатов города.

Владимир Шемшученко