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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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В эти выходные, 15 и 16 мая, с 09.00 до 18.00 во Всеволожске на Юбилейной площади будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка.

Ярмарка на Юбилейной площади превращается в традиционное сезонное мероприятие, благодаря которому жители и гости города могут закупиться самой разной сельскохозяйственной продукцией в одном месте. А яркие коллективы Всеволожского района создают атмосферу праздника.

Представить свою продукцию всеволожцам приезжают как местные производители, так и торговцы из дальних уголков. Для любителей вкусного завозят натуральные сыры и колбасы, копченую рыбу и необычные сладости. Для садоводов и огородников – широкий выбор саженцев и растений. И, конечно же, не обходится без сезонных овощей и фруктов, декоративно-прикладных товаров и различных полезностей для дома и дачи.

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