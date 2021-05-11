На Румболовской горе прошел традиционный митинг в честь Дня Победы

В теплый солнечный день 9 мая на Румболовской горе, в Парке воинской славы, состоялись праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы.

Перед началом праздника всем пришедшим волонтеры Победы раздавали Георгиевские ленточки, звучали песни военных лет, юнармейцы и кадеты держали в руках торжественно развевающиеся на ветру флаги – все это создавало у людей приподнятое настроение.

Открыл праздник вице-губернатор Ленинградской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Игорь Петров, зачитавший приветственное послание Александра Дрозденко.

На митинге выступили: глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель Всеволожского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Анатолий Калашников и представитель военно-патриотического движения района «Юнармия» Алена Хохрякова.

– Дорогие ветераны, уважаемые жители Всеволожского района! Сейчас, когда против нашей страны ведется ожесточенная информационная война, направленная на уничтожение памяти нашей молодежи о беспримерном подвиге советского народа, – мы, собравшиеся здесь, самим своим присутствием утверждаем, что это невозможно! – обратился к собравшимся глава администрации района Андрей Низовский.

Благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу провел освящение нового парка Воинской славы и отслужил панихиду по погибшим в Великой Отечественной войне.

После возложения венков и цветов к стеле «Никто не забыт – ничто не забыто» и могилам павших солдат на братском Румболовском воинском захоронении участники торжественного митинга направились в парк «Песчанка», где началась концертная программа «На солнечной поляночке».

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина