Во Всеволожске откроют «Парк воинской славы»

Памятные стелы, макет самолета Ил-4, зенитки и деревянные укрепления – будущие гости смогут осмотреть технику военных времен и ознакомиться с героическими страницами нашей истории, а юных посетителей ждет тематическая детская площадка. Торжественное открытие «Парка воинской славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 8 мая на Румболовском мемориальном комплексе.

Помимо официального мероприятия, которое пройдет на 10 км Дороги жизни в 10.30, предусмотрена и концертная программа. В этот же день в общественном пространстве «Парк Песчанка» состоится выступление Государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Концерт «Музыка во имя мира» пройдет в 12.00.

Кроме того, будут организованы танцевальная площадка и выставка военной техники «Артиллерия Великой Отечественной войны» из коллекции музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова.

Фото пресс-службы администрации ВМР