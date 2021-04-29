Педагог из Мурино заняла второе место в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Подведены итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе участвовали десять педагогов Ленинградской области.

Участники защищали свои конкурсные проекты в рамках задания «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление». Кроме того, педагогам предстояло решать профессиональные задачи и разбирать различные ситуации в формате панельной дискуссии.

Победителем конкурса был назван Никитин Роман Сергеевич (ГБУДО «Центр «Ладога», номинация «физкультурно-спортивная»).

На втором месте представительница Всеволожского района – Фаст Юлия Николаевна (Муринский центр образования № 1, номинация – «педагогический дебют».

Третье место – Войтенков Евгений Николаевич (Центр развития творчества» г. Сосновый Бор, номинация – «техническая».

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