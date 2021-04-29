Педагог из Мурино заняла второе место в конкурсе «Сердце отдаю детям»
Подведены итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В конкурсе участвовали десять педагогов Ленинградской области.
Участники защищали свои конкурсные проекты в рамках задания «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление». Кроме того, педагогам предстояло решать профессиональные задачи и разбирать различные ситуации в формате панельной дискуссии.
Победителем конкурса был назван Никитин Роман Сергеевич (ГБУДО «Центр «Ладога», номинация «физкультурно-спортивная»).
На втором месте представительница Всеволожского района – Фаст Юлия Николаевна (Муринский центр образования № 1, номинация – «педагогический дебют».
Третье место – Войтенков Евгений Николаевич (Центр развития творчества» г. Сосновый Бор, номинация – «техническая».
Фото группы «Кафедра дополнительного образования» в соцсети «ВКонтакте»