Во Всеволожском районе наградили сотрудников «скорой помощи»

День работника скорой помощи торжественно отметили во Всеволожском районе поздравлениями и награждениями сотрудников этой жизненно необходимой службы. 28 апреля в администрации прошла церемония чествования врачей, фельдшеров, водителей экипажей, медицинских сестер и медбратьев Территориального центра медицины катастроф, который находится в Приютино.

Со словами поздравлений к героям дня обратились представители власти: глава МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьев и исполняющий обязанности главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район», заместитель главы администрации по внутренней политике С.М. Поляков.

За профессиональные заслуги и в связи с праздником Почетной грамотой главы МО «Всеволожский муниципальный район ЛО наградили:

Алиева Исмаила Изамидиновича – фельдшера оперативного отдела скорой медицинской помощи;

Васильева Анатолия Дмитриевича – врача Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;

Соколовоу Марию Геннадьевну – фельдшера Токсовского отделения скорой медицинской помощи;

Теплякова Сергея Николаевича – водителя автомобиля скорой медицинской помощи Всеволожского подразделения автохозяйства.

Благодарность главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО объявили:

Варусон Кристине Дмитриевне – фельдшеру оперативного отдела скорой медицинской помощи;

Дмитриеву Кириллу Олеговичу – медицинскому брату оперативного отдела скорой медицинской помощи;

Лукиной Елене Владимировне – фельдшеру Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;

Стаднику Анатолию Николаевичу – водителю автомобиля скорой медицинской помощи Токсовского подразделения автохозяйства.

Почетную грамоту главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО вручили:

Богацкому Игорю Емельяновичу – заведующему Сертоловским отделением скорой медицинской помощи;

Лукину Андрею Алексеевичу – фельдшеру Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;

Пузанкову Андрею Ярославовичу – врачу Токсовского отделения скорой медицинской помощи.

Благодарностью главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отмечены:

Земцева Елена Николаевна – медицинская сестра Всеволожского отделения скорой медицинской помощи;

Михед Вадим Владимирович – водитель автомобиля скорой медицинской помощи Всеволожского подразделения автохозяйства;

Водопьянова Ирина егнриховна – медицинская сестра Токсовского отделения скорой медицинской помощи;

Коваленко Юлия Александровна – медицинская сестра Всеволожского отделения скорой медицинской помощи.

Благодарственное письмо главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отмечены:

Ветлужских Екатерина Владимировна — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;

Гончарова Александра Валерьевна — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;

Каже Артур Арсенович — фельдшер Всеволожского отделения скорой медицинской помощи;

Наймушин Алексей Николаевич — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;

Декань Павел Павлович — водитель автомобиля скорой медицинской помощи Сертоловского подразделения автохозяйства.

Всем награжденным вручили подарки и букеты цветов. Сотрудники службы, которые в этот день находились на дежурстве и не могли присутствовать на торжественной церемонии, тоже не остались без поздравлений и подарков. На рабочих местах – на станциях скорой помощи Всеволожска, Сертолово и Токсово — от имени администрации и от себя лично их поздравили и угостили пирогами депутаты г. Всеволожска и Всеволожского района.

Анна Валерьевна Сбруева, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЛО «Территориальный центр медицины катастроф», в своем ответном слове от души поблагодарила районную власть за праздник, организованный по случаю Дня работника скорой помощи, а также сообщила, что комитетом по здравоохранению принято решение об объединении нескольких станций скорой медицинской помощи в одно юридическое лицо. Эта организация будет оказывать медицинскую помощь на территории все Ленинградской области. Само объединение произойдет на базе ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф».

В День работника скорой помощи глава региона Александр Дрозденко поздравил всех сотрудников экстренной службы и сообщил о планах строительства здания для единой оперативной диспетчерской региона — Центра медицины катастроф. Место для строительства пока не называется.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина