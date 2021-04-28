Во Всеволожском районе наградили сотрудников «скорой помощи»
День работника скорой помощи торжественно отметили во Всеволожском районе поздравлениями и награждениями сотрудников этой жизненно необходимой службы. 28 апреля в администрации прошла церемония чествования врачей, фельдшеров, водителей экипажей, медицинских сестер и медбратьев Территориального центра медицины катастроф, который находится в Приютино.
Со словами поздравлений к героям дня обратились представители власти: глава МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьев и исполняющий обязанности главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район», заместитель главы администрации по внутренней политике С.М. Поляков.
За профессиональные заслуги и в связи с праздником Почетной грамотой главы МО «Всеволожский муниципальный район ЛО наградили:
Алиева Исмаила Изамидиновича – фельдшера оперативного отдела скорой медицинской помощи;
Васильева Анатолия Дмитриевича – врача Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;
Соколовоу Марию Геннадьевну – фельдшера Токсовского отделения скорой медицинской помощи;
Теплякова Сергея Николаевича – водителя автомобиля скорой медицинской помощи Всеволожского подразделения автохозяйства.
Благодарность главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО объявили:
Варусон Кристине Дмитриевне – фельдшеру оперативного отдела скорой медицинской помощи;
Дмитриеву Кириллу Олеговичу – медицинскому брату оперативного отдела скорой медицинской помощи;
Лукиной Елене Владимировне – фельдшеру Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;
Стаднику Анатолию Николаевичу – водителю автомобиля скорой медицинской помощи Токсовского подразделения автохозяйства.
Почетную грамоту главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО вручили:
Богацкому Игорю Емельяновичу – заведующему Сертоловским отделением скорой медицинской помощи;
Лукину Андрею Алексеевичу – фельдшеру Сертоловского отделения скорой медицинской помощи;
Пузанкову Андрею Ярославовичу – врачу Токсовского отделения скорой медицинской помощи.
Благодарностью главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отмечены:
Земцева Елена Николаевна – медицинская сестра Всеволожского отделения скорой медицинской помощи;
Михед Вадим Владимирович – водитель автомобиля скорой медицинской помощи Всеволожского подразделения автохозяйства;
Водопьянова Ирина егнриховна – медицинская сестра Токсовского отделения скорой медицинской помощи;
Коваленко Юлия Александровна – медицинская сестра Всеволожского отделения скорой медицинской помощи.
Благодарственное письмо главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отмечены:
Ветлужских Екатерина Владимировна — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;
Гончарова Александра Валерьевна — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;
Каже Артур Арсенович — фельдшер Всеволожского отделения скорой медицинской помощи;
Наймушин Алексей Николаевич — фельдшер Токсовского отделения скорой медицинской помощи;
Декань Павел Павлович — водитель автомобиля скорой медицинской помощи Сертоловского подразделения автохозяйства.
Всем награжденным вручили подарки и букеты цветов. Сотрудники службы, которые в этот день находились на дежурстве и не могли присутствовать на торжественной церемонии, тоже не остались без поздравлений и подарков. На рабочих местах – на станциях скорой помощи Всеволожска, Сертолово и Токсово — от имени администрации и от себя лично их поздравили и угостили пирогами депутаты г. Всеволожска и Всеволожского района.
Анна Валерьевна Сбруева, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЛО «Территориальный центр медицины катастроф», в своем ответном слове от души поблагодарила районную власть за праздник, организованный по случаю Дня работника скорой помощи, а также сообщила, что комитетом по здравоохранению принято решение об объединении нескольких станций скорой медицинской помощи в одно юридическое лицо. Эта организация будет оказывать медицинскую помощь на территории все Ленинградской области. Само объединение произойдет на базе ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф».
В День работника скорой помощи глава региона Александр Дрозденко поздравил всех сотрудников экстренной службы и сообщил о планах строительства здания для единой оперативной диспетчерской региона — Центра медицины катастроф. Место для строительства пока не называется.
Соб. инф.
Фото Антона Ляпина
Ежедневно на дежурство во всех районах Ленинградской области заступает 163 бригады скорой помощи. С начала 2021 года они выезжали на 184 тысячи вызовов. В среднем, за сутки на службу скорой помощи поступает почти 1600 звонков. Из них 49% — это экстренные вызовы, когда есть угроза жизни (ДТП, травмы), 48% — это неотложные вызовы. Вертолетами санитарной авиации с начала года был эвакуирован 141 пациент.