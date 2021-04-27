Ленобласть урегулировала вопрос строительства транспортного узла по землям Ржевского полигона

47-й регион сможет приступить к строительству объезда восточного Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта по землям Ржевского полигона. Министерство обороны России выдало согласие «Ленавтодору» на заключение соглашения об установке сервитута в отношении четырех земельных участков, по которым пройдет новая трасса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ближайшее время ожидается подписание необходимой документации. После официального урегулирования земельного вопроса область сможет инициировать строительство транспортного узла.

Отметим, что обход Мурино в створе Пискаревского проспекта – один из основных агломерационных проектов на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Новая дорога позволит в значительной мере разгрузить Токсовское шоссе и вывести транзитный транспорт за пределы жилых кварталов.

Территориально проект разделяет на две части река Охта: 850 метров новой дороги будут спроектированы и построены на территории Питера, а порядка семи километров пройдут по территории 47-го региона. Данный проект входит в число приоритетных дорожных проектов, для реализации которого область будет претендовать на федеральное финансирование.