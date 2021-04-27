Жители Всеволожского района выбирают объекты для благоустройства

На портале 47.gorodsreda.ru жители Ленинградской области голосуют за проекты благоустройства парков и набережных, площадей и детских площадок, которые предстоит реализовать в будущем, 2022 году.

Как будут меняться общественные пространства и какие новые «изюминки» появятся во Всеволожском районе, станет известно после всенародного голосования за лучшие проекты, которые прошли в заключительный пул.

Отдать свой голос за понравившийся проект могут граждане, достигшие 14 лет. Для этого необходимо до 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» выбрать свой город и отметить понравившийся дизайн-проект. Победители, набравшие больше всего голосов, будут реализованы в будущем году по программе «Формирование комфортной городской среды».

– Программа направлена на то, чтобы сделать свой город комфортным и красивым, – рассказывает начальник отдела капитального строительства администрации Всеволожского района Александр Корнеев. – Его конечная цель – улучшить качество жизни мегаполисов и небольших городов. Процесс участия предельно прост и состоит из нескольких этапов. Порядок четко закреплен в документах.

Как отмечает эксперт, все начинается с инициативы. Активное население в тандеме с местными депутатами и специалистами районной администрации выбирают общественную территорию, затем заявки представляются на оценку экспертной комиссии.

– Согласно новым правилам, она проходит в правительстве Ленинградской области, – продолжает начальник отдела капитального строительства. – Там выбрали окончательный перечень объектов благоустройства. Например, от жителей Всеволожска в этом году поступило 11 заявок, в шорт-лист правительства попали только четыре. Отметим, что выбор территории состоялся путем открытого голосования на единой цифровой платформе, принимали участие 589 жителей, 527 из них отдали предпочтение благоустройству общественной территории в микрорайоне Бернгардовка, ограниченной улицами Победы, Магистральная, Дружбы и Связи.

Ирэн Овсепян