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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жителям Ленобласти и Петербурга обещают солнечную погоду на майские праздники

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Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области на ближайшие дни и на майские праздники? На этот вопрос ответил главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Михайлович Колесов.

22 апреля на площадке «ТАСС – Северо-Запад» прошла конференция, посвященная актуальной теме – обеспечению противопожарной безопасности в Ленинградской области.

Наших пожарных А.М. Колесов успокоил тем, что до конца апреля Ленинградская область будет находиться во власти циклона, который принесет осадки и холодные массы воздуха. Осадков предполагается много, особенно в ночные и утренние часы. Ожидаются даже дожди с мокрым снегом. Днем средняя температуру воздуха будет от +5 до +10 градусов.

Зато в начале мая нас ждет сухая погода. Она будет неустойчивой, однако температура близка к норме. А в некоторых районах Ленинградской области – даже на 1,5–2 градуса выше нормы. Конкретно на майские праздники главный синоптик Гидрометцентра пообещал солнечные дни.

Также А.М. Колесов заверил, что этим летом особых аномалий не ожидается. Июнь-июль будут близкими к норме. Впрочем, поживем – увидим.

Людмила Однобокова

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