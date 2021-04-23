Всеволожские активисты подключились к «Весенней неделе добра»

В этом году, с 19 по 25 апреля, во Всеволожске впервые проходит Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Мероприятие призвано объединить разные поколения, чтобы вместе творить добрые дела.

Активное участие в акции принимает отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Специалист отдела Анастасия Андреева рассказывает, что каждый день недели посвящен какому-то полезному делу, каждый раз – новому. Акция проходит впервые, однако это далеко не первый опыт работы молодежи и «Серебряных волонтеров». Представители разных поколений решили вновь объединиться и доказать, что творить добро можно в любом возрасте.

20 апреля отмечали День донора. Сотрудники отдела по молодежной политике сдали донорскую кровь, а также запустили в «Инстаграм» информационный флеш-моб, приуроченный к этой дате. На следующий день состоялась «Прогулка добра»: волонтеры отправились в приют «Помоги другу», чтобы угостить животных и погулять с собаками. Вторая группа добровольцев отправилась в Центр реабилитации диких животных «Велес», чтобы помочь заготовить корм для его обитателей.

Впереди у активистов субботник на территории музея-усадьбы Приютино, а также Всемирный день книг и авторского права.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»