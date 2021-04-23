Во Всеволожском районе зафиксировано 96 пожаров из-за пала травы

В среду, 21 апреля в Культурно-досуговом центре поселка Щеглово прошла прямая онлайн-трансляция беседы заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) Всеволожского района Игоря Миронова с жителями.

Поводом для виртуальной встречи стало обострение пожароопасной ситуации, сложившейся в районе с наступлением весеннего периода. Только в связи с палом травы зарегистрировано 96 случаев возгораний.

В ходе беседы жителям напомнили о мерах предосторожности при проведении работ по уборке участков и разведении костров, а также основные правила пожарной безопасности. Также сотрудники ОНДиПР раздали населению разработанные совместно с ГКУ «Леноблпожспас» памятки о культуре безопасной жизнедеятельности.

Светлана Завадская