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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе зафиксировано 96 пожаров из-за пала травы

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В среду, 21 апреля в Культурно-досуговом центре поселка Щеглово прошла прямая онлайн-трансляция беседы заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) Всеволожского района Игоря Миронова с жителями.

Поводом для виртуальной встречи стало обострение пожароопасной ситуации, сложившейся в районе с наступлением весеннего периода. Только в связи с палом травы зарегистрировано 96 случаев возгораний.

В ходе беседы жителям напомнили о мерах предосторожности при проведении работ по уборке участков и разведении костров, а также основные правила пожарной безопасности. Также сотрудники ОНДиПР раздали населению разработанные совместно с ГКУ «Леноблпожспас» памятки о культуре безопасной жизнедеятельности.

Светлана Завадская

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