Во Всеволожске предложили установить памятник реке Лубья

Эта интересная идея возникла не случайно – стимулом стал Всероссийский конкурс «Культурный след», который проводился в стране уже в четвертый раз. Суть в том, что любой житель России мог отправить свою заявку с описанием арт-объекта, которому до сих пор не было аналогов на территории родного края.

Интересно, что из Ленинградской области восемь заявок, а две из них – «Памятник реке Лубья» и «Памятник археологу Кирпичникову А.Н.» – вошли в ТОП-100 проектов, набравших не менее ста голосов поддержки.

Экспертный совет, в составе которого урбанисты, культурологи и архитекторы, посовещавшись, выберет самые оригинальные арт-объекты. Шорт-лист из 15 лучших идей будет направлен в региональные администрации для проведения общественных слушаний. Только после прохождения такой длительной процедуры будет решено, какие из идей будут воплощены с помощью профессиональных художников.

На средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества ранее уже были установлены 14 новых достопримечательностей, еще пять появятся по итогам нынешнего конкурса. Результаты голосования экспертного совета будут известны 25 апреля.

«Практически в каждом населенном пункте страны есть культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы его увековечить. Итог конкурса – это не только появление новых культурных достопримечательностей, но и развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических маршрутов и открытие новых точек на карте», – отметила основатель конкурса «Культурный след» Марина Смирнова.

Этими соображениями и руководствовался Евгений Крылов, направивший на конкурс заявку, в которой сформулирована целостная концепция нового арт-объекта:

– Место должно также популяризировать Всеволожск как туристически привлекательный город. Поэтому мы достаточно долго искали интересную тему, думали, анализировали, работали с материалами для того, чтобы предложить на суд горожан не просто интересную тему очередного модного МАФа или какого-то футуристического абстрактного решения. Мы хотели создать интересный образ чего-то трогательного и милого, с историей того, что полюбят жители. Идея родилась!

Идея, надо признать, оригинальна. Если в памяти народной легенда о происхождении реки не сохранилась, то ее можно и придумать. В конце концов, все мифы-легенды когда-то кем-то создавались, и авторы пошли по этому пути:

– В далекие времена на месте близ современного Всеволожска стояла небольшая деревушка. В этих местах жила бездетная крестьянская семья с кошкой и собакой. Год выдался знойным и тяжелым, работать приходилось круглые сутки, и дождей почти не было. Несмотря на тяжелое положение, крестьяне не тужили и жили дружно, любили своих зверей, радовались каждому дню. И так продолжалось день за днем, они работали в поле, и, чтобы спасти урожай и добыть воды, крестьянин со своим верным псом после полудня отправлялся далеко на лесные озера по воду. Однажды крестьянин стал свидетелем, как из маленького ручейка близ лесного озера вышла маленькая девочка, она присела на камушек на берегу и стала напевать песенку. Поляна у озера наполнилась переливами и пением прилетевших отовсюду разных птиц. Казалось, весь лес звучал в такт и радовался пению, которое разливалось по опушке, словно журчание ручейка. Будто по волшебству, словно самоцветы, стали появляться целебные травы, разноцветия и цветы. Крестьянин стоял завороженный, затаив дыхание, и наблюдал за ней. Но девочка его заметила, улыбнулась и сказала, что она маленькая речушка, зовут ее Лубья, и что за его доброе сердце она хочет отблагодарить их. Крестьянин улыбнулся и поклонился ей. «Стань нашей доченькой, милая Лубья», – промолвил он. Девочка тут же согласилась. Счастливые, они пошли вместе домой. При каждом шаге маленькой Лубьи оставался ручеек, вдоль него поднимались целебные травы, так и родилась речка Лубья, которая и по сей день радует горожан своим журчанием. С тех пор в этих местах растет большое количество лечебных трав и прекрасных полевых цветов.

По авторскому замыслу, памятник Лубье – это скульптура из бронзы размером 1,2 – 1,5 м натуральной величины, в зависимости от будущего места установки. Общая приблизительная высота с постаментом не более 1600 – 1800 мм. Постамент из полированного гранита (голубого, синего или серого) оттенков с использованием специально подобранных природных камней с авторской доработкой. В рабочем проекте не исключено использование полностью природных валунов, за исключением гранитного плинта под фундамент.

Такой современный и красивый арт-объект украсит наш город, тем более что ничего подобного во Всеволожске еще не было. С памятниками у нас вообще… неважно. Следует согласиться и с тем, что «природа – основной ресурс любой территории. Главный потенциал современного города – естественный природный ландшафт. Река – артерия города. Это и транспортный путь, место отдыха, сближения и объединения людей. Набережная реки имеет большое функциональное и культурное значение. Это значимое общественное пространство, определяющее повседневную жизнь в городе. Поэтому благоустройство, реновация, восстановление прибрежных территорий являются актуальной задачей на сегодняшний день для любого города. Необходимо управлять его общественными пространствами, развивать их, вовлекать в городскую жизнь, делать их доступными и интересными всем горожанам. Предполагаемое пространство установки – в черте города на берегу реки Лубья. Это послужит толчком к поэтапному благоустройству прилегающей территории, где в дальнейшем могли бы проводиться различные мероприятия».

Если эта идея благополучно пройдет оставшиеся испытания и будет принята, придется (слышишь, власть?) и саму Лубью привести в порядок. В конце концов, природный объект должен соответствовать своему архитектурному воплощению…

Что же касается памятника Кирпичникову А.Н., знаменитому археологу, доктору исторических наук, заслуженному деятелю наук РСФСР, то установить его предлагается на территории музея-заповедника Старая Ладога, где он сорок лет проводил раскопки.

Описание арт-объекта выглядит так: «На невысоком постаменте из природного камня стоит фигура. Фигура заключена в камень, символизирующий землю, с которой всегда работал ученый. Плинт скульптуры сделан в форме круглого щита с кантом. В правой руке он держит археологический совок. У подножия фигуры сквозь потрескавшуюся землю проступают археологические находки. Археолог стоит в свободной позе, опершись на камень локтем, и смотрит в даль с задумчивым видом, прислонив кисть руки к лицу».

Автор идеи памятника – Андрей Черноволос, художник-скульптор, студент 5-го курса факультета скульптуры Академии художеств им. И. Е. Репина.

Ольга Лазарева