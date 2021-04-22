В Приютино звучали лучшие голоса ансамбля «Элегия»

В Музее-усадьбе «Приютино» прошел сольный концерт народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Элегия».

В составе коллектива преподаватели детской школы искусств им. М.И. Глинки: сопрано – Марина Ваулина, Жанна Иванченко, Екатерина Сафонова, Ольга Лабутина, Надежда Новиченко, альты – Ольга Ахметова, Ксения Комарова, Галина Чернявская. Руководитель ансамбля заслуженный работник культуры РФ Владимир Комаров.

Ансамбль является лауреатом международных и всероссийских конкурсов «День Победы», «BRAVO CANTANTE!», «Кларини XXI века», «О России петь…», областного конкурса исполнительского мастерства преподавателей «Музыкальный олимп» и «Славься, Отечество!». Свой концерт ансамбль посвятил юбилею школы: в 2021 году детской школе искусств исполняется 65 лет.

Прозвучали произведения русской и зарубежной классики, духовные песнопения, обработки русских народных песен и сочинения современных авторов.

Концерт оставил неизгладимое впечатление у всех, кто сидел в старинном зале, наслаждаясь звучанием без сопровождения – а capella. Своими яркими, эмоциональными, разноплановыми композициями ансамбль создал необыкновенную атмосферу тепла, радости и праздника.

Владимир Шемшученко