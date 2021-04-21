МФЦ Ленобласти стали выдавать сертификаты на ортопедическую обувь и удостоверения «Ветеран труда»

Многофункциональные центры расширяют список предоставляемых услуг. Теперь в центрах «Мои документы» жители Ленинградской области могут получить сертификат на ортопедическую обувь для детей и удостоверение «Ветеран труда».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая государственная услуга по выдаче сертификата на бесплатное обеспечение детей сложной ортопедической обувью стала доступна в апреле. Специалисты МФЦ помогут родителям несовершеннолетних детей получить сертификат на обувь с индивидуальными параметрами изготовления. Получатели сертификата должны быть зарегистрированы на территории 47-го региона и иметь на руках заключение медорганизации о необходимости в ортопедической обуви.

Также начиная с апреля ветераны труда смогут получить соответствующее удостоверение непосредственно в МФЦ. В многофункциональных центрах помогут как оформить документ, так и сделать фотографию для удостоверения.

Увеличился и список областных МФЦ, оказывающих услуги по регистрации недвижимости и постановке на кадастровый учет. Сейчас на территории 47-го региона данная услуга оказывается в 25 многофункциональных-центрах, в том числе в бизнес-офисе «Всеволожский».