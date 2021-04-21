Всеволожские ученики примут участие в епархиальном этапе Кирилло-Мефодиевских чтений

Во Дворце творчества Всеволожского района 20 апреля прошел Муниципальный этап VII Епархиальных Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтений на тему: «Благоверный князь Александр Невский в истории нашей страны».

Конкурс проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве между Выборгской епархией и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и направлен на развитие творческих способностей младших и старших школьников, на приобщение детей к традиционным православным ценностям.

Муниципальный этап конкурса состоял из трёх блоков: литературно-музыкальной композиции, защиты проекта (исследование, рисунок, макет, фотомонтаж и др.), выступления в форме эссе. Свои работы участники представляли в трех возрастных группах: 7–10, 11–14 и 15–17 лет. В ДДЮТ собрались в этот день ученики общеобразовательных и воскресных школ Всеволожского района.

Творческие работы оценивало жюри, в состав которого вошли: священник Дионисий Бунцев, помощник благочинного по образовательной деятельности Всеволожского благочиния, настоятель Храма Святых равноапостольных Константина и Елены; отец Александр, помощник благочинного по образовательной деятельности Токсовского благочиния, заместитель председателя Оргкомитета детских чтений, режиссер Дворца детско-юношеского творчества Екатерина Першина.

По итогам отборочного тура жюри победители примут участие в Епархиальном этапе чтений (по одной работе от каждой возрастной группы), который пройдет 14 мая в Духовно-просветительском центре при Свято-Ильинском храме г. Выборга. Свои работы там представят от Всеволожского благочиния:

Воскресная учебно-воспитательная группа при храме святых равноапостольных Константина и Елены г. Всеволожска: Анна Бунцева, Екатерина Греченюк (руководитель О.С. Лободина) – 1 место в младшей возрастной группе.

Воскресная учебно-воспитательная группа при храме святых равноапостольных Константина и Елены г. Всеволожска: Греченюк Артемий (О.С. Лободина) – 1 место в средней возрастной группе.

Муринский Центр образования № 2: Полина Крысько (руководитель Д.С. Смирнова) — 1 место в старшей возрастной группе.

От Токсовского благочиния:

Агалатовский центр образования: Ярослав Орлов, Василий Смирнов, Георгий Гаглоев, Полина Твердохлебова, Дарья Кузнецова, Илья Войнов, Иван Бормотов, Артём Левин, Елизавета Сазонова, Роман Ткаченко (руководитель Л.И. Янкунова) – 1 место в средней группе.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина