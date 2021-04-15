С начала года во Всеволожском районе произошло свыше 300 пожаров

Как надо действовать в случае пожара? Как вызвать пожарных? Как не допустить возгорания? Почему важно соблюдать правила пожарной безопасности? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе круглого стола, который провели инженер «ОГПС Всеволожского района», подполковник Виктория Вахтина и заместитель председателя местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества полковник Валерий Миклин с журналистами и сотрудниками редакции «Всеволожских вестей».

В ходе круглого стола специалисты кратко довели обстановку с пожарной безопасностью в нашем районе, провели анализ основных нарушений требований пожарной безопасности, а также рассказали о периодичности проведения плановых проверок для объектов разной категории риска и о современных подходах и методах обеспечения пожарной безопасности.

Так, с начала года во Всеволожском районе произошло более 300 пожаров, 6 человек погибли, более 10 – пострадали, более 40 погорельцев спасены из огня. Главной причиной возгораний стало несоблюдение мер пожарной безопасности – пользование неисправными электроприборами, поврежденная электропроводка, детские игры с огнём, неаккуратное обращение с легковоспламеняющимися материалами, курение в неположенных местах и прочее.

С наступлением весеннего сезона пожарная обстановка осложнилась несанкционированным палом травы, приводящим порой к катастрофическим последствиям, когда в огне гибнет имущество не только виновников пожара, но и их соседей, и государственных организаций.

Если уж так случилось, что вы оказались в зоне возгорания, то главное здесь – не поддаваться панике. По словам специалистов по пожарной безопасности, без серьезного ущерба для здоровья в горящем помещении можно находиться не более одной минуты, так как современные отделочные материалы при высоких температурах выделяют токсичные вещества, которые распространяются в воздухе со скоростью около 8 метров в секунду. Если за это время не удалось самостоятельно ликвидировать очаг возгорания, необходимо закрыть дверь и покинуть помещение. И, конечно, вызвать пожарных.

Одной из главных ошибок в этом простом, казалось бы, действии, является попытка позвать на помощь по телефону экстренных служб «112» – номер часто оказывается занят, робот-автоответчик бесконечно предлагает дождаться первого освободившегося оператора. Таким образом, драгоценное время может быть упущено. Знакомый всем с детства номер «01» по-прежнему актуален, но доступен только со стационарного телефона, которого может не оказаться в горящем помещении. Мобильный же обычно всегда под рукой, но не все знают, что пожарных нужно вызывать по номеру «101» – это следует запомнить!

Также участники круглого стола обсудили меры предосторожности при пользовании бытовыми приборами, новинки в законодательстве, касающиеся разведения костра в лесу и на приусадебных участках, и многое другое.

Миллионы лет назад люди научились добывать огонь. В руках человека – при условии соблюдения правил пожарной безопасности, – он послушен. Но если дать ему волю, то из доброго помощника огонь превращается в беспощадного врага. Большая часть пожаров происходит по вине людей из-за их беспечности – об этом нельзя забывать.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина