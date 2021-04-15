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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть заняла первое место в реестре лучших практик Минстроя России по благоустройству

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12 проектов благоустройства площадей, парков и спортплощадок, реализованных на территории 47-го региона в 2020 году, были признаны лучшими в России и вошли в реестр лучших практик Минстроя. Подобные проекты становятся образцом для подражания и берутся на вооружение другими субъектами РФ.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, проекты-победители реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Среди отличившихся территорий Всеволожского района – набережная парка Оккервиль в Кудрово и скейт-парк в Новом Девяткино.

Напомним, что 26 апреля стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, победители которого будут реализованы по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

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