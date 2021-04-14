Во Всеволожском районе планируют наладить производство фланцевых соединений из нержавеющей стали

Предприятие Westwerk Rus в промышленной зоне «Уткина Заводь» первое в Ленинградской области наладило производство изделий из нержавеющей стали. В перспективе предприниматели планируют перезагрузить чрезвычайно важную отрасль и стать ведущим производителем уникальной продукции.

– Все началось с дистрибуции, – рассказывает соучредитель компании Михаил Данилов. – Наладили мощную систему продаж итальянской, испанской и китайской сантехники. Закупали трубы и разную арматуру из нержавеющей стали у ведущих производителей, а затем ее реализовывали. Часто ездили на предприятия поставщиков. Постепенно появилась мотивация наладить собственное производство. Таким образом в 2019-м акценты на предприятии сместились в сторону выпуска отечественной продукции. Два года назад выстроили новую стратегию: проанализировали ситуацию, оценили рынки сбыта и решили: «Производить можно!». В ипотеку приобрели участок в Новосаратовке, затем закупили в лизинг оборудование и выпустили с конвейера первую линейку продукции.

Бизнесмен с волнением рассказывает, что в бытность Союза российская продукция отличалась хорошим качеством. Люди старшего поколения помнят, как работали целые предприятия промышленной индустрии. Но после распада СССР оборудование, на котором производились трубы и арматура, были распроданы или требовали модернизации. Отрасль ушла в сумрак.

– Вообще-то сейчас нужно все начинать с нуля, – продолжает предприниматель. – Безусловно, времена сложные. Но оптимизм необходим в любом случае. Ведь даже в стружках металла можно увидеть северное сияние. Рынок – живой организм и постоянно находится в движении. Это мы во время пандемии сразу ощутили, когда встали сроки поставки второй линии оборудования. Приобрели очень нужные для производства установки. Заказали его в Европе, причем изготовлено оно было аккурат к марту, когда все границы благополучно закрыли. Это привело к тому, что наладку отложили до конца апреля. Помимо этого, коронакризис привел к подорожанию логистических услуг. Они выросли вдвое.

Отметим, что последствия коронавируса пробудили во многих предпринимателях небывалую изобретательность: они в считаные недели перестраивают бизнес так, чтобы удовлетворять спрос.

– Что касается особенностей работы в пандемию, то мы не останавливали производство в период всеобщего карантина, – отмечает предприниматель. – Конечно, мы соблюдали – и соблюдаем – все требования Роспотребнадзора.

По словам бизнесмена, сейчас российский рынок перенасыщен продукцией из Италии, Финляндии и Китая. Именно они основные игроки на рынке производства труб. Сейчас китайская продукция в соотношении цена – качество вытесняет аналогичные европейские товары. Сегодня ее доля на мировом рынке составляет 50%. Эта страна становится центром мирового производства. Многие знают, что даже американские транснациональные компании, такие как автомобильный гигант BMW или компания Apple, производят свои комплектующие в КНР. В изготовлении труб и арматуры китайцы тоже достаточно преуспели.

– Мы готовы составить достойную конкуренцию оппонентам, – рассказывает соучредитель. – Но порой нам катастрофически не хватает оборотных средств, а нынешний обменный курс держит в тонусе. В последнее время на валютном рынке есть поводы как для некоторого беспокойства, так и для радости. Нестабильность курса рубля к доллару и евро сказывается на деловой активности. Завозимая за иностранную валюту продукция становится менее конкурентоспособной.

Как отмечает собеседник, правильная производственная политика и выпуск качественной продукции могут стать «коньками» для того, чтобы въехать не только на российский рынок, но и экспортировать отечественную продукцию в СНГ и страны ЕС.

– Дать фору помогут инвестиции в производство, – говорит Михаил Данилов. – У нас серьезные планы. Сейчас мы уже поставляем наши трубы и арматуру в Казахстан и Узбекистан. На очереди Латвия, Литва, Польша. По мере увеличения оборотных средств станем их вкладывать в модернизацию. В частности, идет речь о выпуске кованых фланцевых соединений из нержавеющей стали. Тогда в России мы станем первым предприятием с такой линейкой продукции. Труба из нержавеющей стали – это прочность и надежность! Самое очевидное преимущество – это долговечность и возможность многократного монтажа и демонтажа.

Ирэн Овсепян