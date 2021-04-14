Во Всеволожском районе наградили победителей конкурса «Улыбка моего ребенка»

Милым домашним праздником стала церемония награждения победителей и участников фотоконкурса «Улыбка моего ребенка», прошедшего под эгидой Женсовета Всеволожского района. В минувшую пятницу все, причастные к этому событию, собрались в стенах Детской школы искусств им. Глинки.

«Что может быть главнее для мам и пап, чем отличное самочувствие их малыша, его игривое и хорошие настроение? А улыбка ребенка – это показатель жизнерадостности, индикатор родительской любви и внимания», – считает руководитель районного Женсовета Марианна Шевченко. Поэтому главным критерием конкурсного отбора была счастливая детская улыбка, запечатленная на фотографии.

Площадкой для проведения конкурса стала страничка группы Женсовета Всеволожского района «ВКонтакте», где участники размещали фото своих детей. Там же проходило голосование и предварительное подведение итогов.

Для участников и гостей фотоконкурса была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Элегия» и поэты из музыкально-поэтического клуба «Родник».

Для всех участников – и победителей, и лауреатов фотоконкурса «Улыбка моего ребенка» – дамы из Всеволожского женсовета подготовили благодарности, подарки и сладкие призы.

Напомним читателям, что женсовет Всеволожского муниципального района, входящий в состав регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», начал свою деятельность осенью прошлого года. При его поддержке и участии проведено немало важных мероприятий – творческих конкурсов и патриотических акций, выдвинуто много общественно полезных инициатив. Проводится серьезная работа с молодежью и ветеранскими организациями, осуществляется благотворительная деятельность и сотрудничество с творческими коллективами.

Светлана Завадская

Фото из архива Женсовета Всеволожского района