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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске почтили память малолетних узников концлагерей

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В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, отмечаемый во всем мире 11 апреля, у памятника узникам концлагерей во Всеволожске состоялась традиционная патриотическая акция «Мы родом не из детства, из войны…»

О том, что в нашем народе живет память и уважение к поколению, которое выдержало все ужасы лагерей смерти и военные невзгоды, говорили глава города Всеволожска Станислав Богдевич, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Хотько и заместитель председателя Ленинградской областной и Всеволожской районной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Мария Белоножко.

По жертвам концлагерей настоятелем храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иереем Олегом Патрикеевым была проведена панихида, после чего под звуки «Бухенвальдского набата» в исполнении Муслима Магомаева к памятнику были возложены живые цветы и венки от руководства района и города, а также от общественных организаций.

Мероприятие завершилось посещением музейного комплекса «Дом авиаторов», где для участников акции была проведена экскурсия.

Владимир Шемшученко
Фото Антона Ляпина

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