Во Всеволожске задержали мужчину, избившего сожительницу

Правонарушителя, нанесшего ножевые ранения сожительнице, задержали во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на улице Надеждинской. Злоумышленника задержали на ул. Преображенской сотрудники Росгвардии 10 апреля в 16.30.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области заметил гражданина, который подходил под описание разыскиваемого подозреваемого. Ранее задержанный избил свою сожительницу и нанес потерпевшей резаные раны в области ног. С места преступления мужчина скрылся.

После задержания преступника передали сотрудникам 128 отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.